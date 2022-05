Autopistas del Sol sin seguridad: Así le roban la moto a aficionados en Panamericana

“Éramos un grupo de motos que volvía a la Ciudad de Buenos Aires luego de una ruteada a Capilla del Señor. Con uno de los chicos habíamos intercambiado las motos, él venía en mi Dominar 400 y yo manejaba su Kawasaki. Eran las cuatro de la tarde, más o menos”, relató la víctima, y siguió: “Yo quería seguir. Estaba apurado y prefería ver qué pasaba en casa, pero uno de los chicos sacó las herramientas y se puso a arreglarla”, contó el dueño de la moto, que al momento no fue recuperada.

Una vía rápida es quizás el lugar donde existan menos posibilidades de ser asaltado, pero no es así, y quedó demostrado en un video captado por cámaras de acción montadas en motos y cascos de tres jóvenes que transitaban por Panamericana.