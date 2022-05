Legisladores e intendentes peronistas con fuerte agenda en Estados Unidos

Gustavo Menéndez, actual presidente del Grupo Provincia, se reunió por segunda vez con Luis Almagro, el actual titular de la Organización de los Estados Americanos. En esta ocasión, asistió como coordinador de una importante delegación del peronismo bonaerense a Estados Unidos.

Asistieron el diputado provincial por la Tercera Seccion, Mariano Cascallares; los senadores, Walter Torchio, hombre fuerte de la Cuarta Sección, y Adrián Santarelli, mano derecha de Martin Insaurralde; y el intendente de Castelli, Francisco Echarren, por la Quinta Sección.

La charla se llevó a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos, este jueves, en el marco del acercamiento que el peronismo dispuso hace algún tiempo de abrir lazos con actores latinoamericanos en todo el continente.

El motivo de la reunión fue extender el trabajo que inició hace algún tiempo Gustavo Menéndez al resto de la provincia de Buenos Aires. La idea es “capacitar” a los funcionarios “en buenas prácticas de gobernanza local, inclusión digital y ciberseguridad”.

Así lo hizo saber el propio Luis Almagro en sus redes sociales: “La temática del encuentro giró en torno a la situación política regional y la posibilidad de acordar con diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires un acuerdo similar al que firmó Menéndez con el titular de la Organización de los Estados Americanos”.

Por su parte, el propio Gustavo Menéndez agradeció en las redes sociales al secretario general de la Organización de los Estados Americanos por haberlos recibido. “Muchas gracias Luis Almagro y Gustavo Cinosi por todo el tiempo y la atención dispensada a nuestra delegación, y por la generosidad en la intención de ayudar a nuestras comunidades en temas actuales e importantes”, señaló el titular del Grupo Provincia.

Posteriormente a la visita de la Organización de los Estados Americanos, se sumo a la delegación Marcos Cleri, diputado nacional por Santa Fe y alfil de Maximo Kirchner. Durante la gira, la delegación de legisladores y funcionarios, coordinada por el presidente del Grupo Provincia, fue invitada por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso a su cena de gala donde tuvieron oportunidad de conversar con miembros del Congreso de Estados Unidos de las comisiones vinculadas a temáticas de nuestro país, y de dialogar con los legisladores más destacados de los partidos Demócrata y Republicano.

La comitiva, además, se reunió con representantes argentinos en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se repasaron todos los programas y el desarrollo de obras financiadas por dicha entidad en cada una de las regiones donde se desarrollan obras de los municipios y que tanto benefician a sus vecinos. También se reunieron con representantes del Consejo de las Américas, una organización empresarial creada en 1965 por David Rockefeller y que tiene como principales metas promover la democracia y el libre comercio en todo el continente. Por otra parte, se reunieron con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y otras reuniones más reservadas.

Asimismo, en el marco del diálogo de cooperación estratégica para la Argentina, se reunieron con Scott Mastic, vicepresidente del Instituto Internacional Republicano; con el embajador norteamericano, Gaddi Vazquez, miembro del directorio Global; y Antonio Garrastazu, director para América Latina y El Caribe.

También, dialogaron con el embajador Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en la presidencia Bush; y con la embajadora Roberta Jacobson, ex subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Barak Obama y ex asesora de Joe Biden, cuando todavía era vicepresidente.