La consulta, además, podrá realizarse por vía telefónica al 0800-345-2022, donde se deberá suministrar la misma información. Se trata de incluir a todas aquellas personas que por alguna causa no fueron censadas en el día miércoles.

En caso de no haber sido censado el último miércoles 18 de mayo, el INDEC informa cómo proceder. El vecino o vecina podrá enviar un correo electrónico a [email protected] En el “Asunto” deberá escribir “No fui censado/a” y sumar en el cuerpo de mail nombre; provincia; comuna/partido/departamento; localidad; y calle, número, piso y departamento. En caso de haber completado el censo digital, también deberá informar el código de finalización de 6 dígitos y un teléfono de contacto.

¿Qué deben hacer los vecinos y vecinas en caso de no haber sido censados?