Rodríguez Larreta recorrió Avellaneda

Luego, Larreta y Gallucci fueron a Wilde para recorrer la zona comercial de Las Flores y hablar con comerciantes y vecinos. “Los vecinos están muy golpeados por la inseguridad. Avellaneda necesita muchos cambios pero ése, sin dudas, es de los más urgentes; en todos los comercios y los barrios, los vecinos lo repiten. Le digo a la gente que se puede mejorar; si en la Capital lo mejoramos por qué no podemos hacerlo acá”, detalló el mandatario porteño. Y remarcó:“También preocupa mucho la inflación, frente a un gobierno que no tiene plan para atacarla.”

