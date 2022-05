Manzur: “El censo fue una tarea fenomenal y un trabajo titánico”

Durante la reunión de gabinete, Lavagna hizo una exposición sobre el avance del procesamiento de datos obtenidos durante el censo. Posteriormente el funcionario precisó que en el transcurso de la jornada de hoy se conocerá el número preliminar de la población total de la Argentina. En cuanto a las áreas que por diferentes motivos no fueron censadas, explicó que serán cubiertas durante esta semana y que en un mes estarán los datos preliminares por sexo, cantidad y jurisdicción. Subrayó además que el proceso se cumplió en un marco de absoluta transparencia.

