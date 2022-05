Finalmente, el director del organismo, Marco Lavagna, informó que quienes ya realizaron el censo vía digital, sus datos se tomarán como válidos, a pesar de no contar con el aval de un censista

Además, agregaron que “cada uno de los 66 mil jefes/as de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas”, por lo que “en la semana de supervisión, los 18 mil asistentes de jefes/as de fracción convocados hace dos meses para este fin censarán estas viviendas”.

En ese sentido, destacaron que habrá tiempo desde este 19 al 24 de mayo para ponerse en contacto con el organismo y reclamar. Para cumplir con el deber cívico, “quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a [email protected] o comunicarse al 0800 345 2022”, informaron desde el organismo.

Con el objetivo de que toda la población argentina pueda ser parte del Censo 2022, y en respuesta a la ausencia de censistas en algunos hogares, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos dieron a conocer cuáles son los canales de reclamo en el caso de que el censista no haya llegado a su hogar.

Censo 2022: ¿Hasta cuándo tengo tiempo de reclamar si no fui censado?