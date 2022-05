Este domingo habrá una jornada de educación vial en San Isidro

La propuesta es organizada por el Municipio en conjunto con la organización no gubernamental “Madres del dolor”, la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, la asociación “Luchemos por la vida” y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que se desarrolla del 17 al 23 de mayo, tiene como lema “Calles para la vida” y apela a poner límites de velocidad como norma para salvar vidas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com