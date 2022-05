Tombolini y Galmarini celebraron en ARSAT, junto a estudiantes y emprendedores del mundo tecnológico de Tigre, el Día de Internet

Por su parte, Malena Galmarini, presidenta de AySA, manifestó la importancia de “tener esta base en Tigre hace 16 años que brinda trabajo, conecta, y conocimientos es muy importante”. “Además, ahora vuelve abrir las puertas para las visitas y eso les permite a las y los chicos crecer, soñar, poder ser trabajadores de ARSAT o ENACOM, construir satélites y porque no, como dijo Matías, astronautas. Es clave armar redes para que en conjunto podamos salir adelante y seguir ampliando el horizonte. Así vamos a poder incluir a la Universidad del Delta con todas sus carreras. AySA trabaja en redes de cloacas y agua conectando y ARSAT en redes de fibra óptica generado así mismas oportunidades”, agregó.

