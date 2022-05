Sin embargo, si por algún motivo algún habitante del partido no fue relevado, existe una solución. La Municipalidad habilitó a la oficina de Atención al Vecino [email protected] o por teléfono al 147- para encaminar la gestión. Por esa vía se deberá indicar la dirección y un número de contacto.

La Municipalidad de Escobar le abre la puerta a quienes no pudieron ser relevados por los censistas