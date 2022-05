Vecinos denuncian que en muchos edificios quedaron pisos sin censar

Lo que agilizó el censo digital lo complicó la falta de capacitación. El Indec informó que si bien no existe una línea específica para reportar la ausencia del censista se puede acudir al teléfono gratuito de la Mesa de Ayuda del Censo, la línea 0800-345-2022, la que está colapsada desde hace varias horas.

Asimismo, hubo casos donde los censistas confiaron en los grupos de Whatsapp de consorcios y no tocaron los timbre de los respectivos habitantes, por lo que muchos vecinos que no estuvieron atentos al celular quedaron afuera del registro.

Al margen de lo objetivo de los números que resulten del censo de este miércoles a nivel nacional, muchos vecinos se manifiestan entre la indignación de haber perdido un día dentro de sus casas esperando censistas que no llegaron y el miedo a ser multados.

Llegaron a las redes de SM Noticias decenas de denuncias de vecinos de distintas localidades que, a las 18 horas de este miércoles, momento estipulado para el final del censo poblacional, no habían sido visitados por los censistas. Señalan que en muchos edificios los registros quedaron por la mitad.