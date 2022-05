Noe Correa y Leo Nardini supervisaron la obra de pavimentación del barrio Grand Bourg Sur

Noe Correa dijo: “Estas obras no solo embellecen el barrio, sino que también generan conectividad en las distintas ciudades y localidades de nuestro distrito”. “Al ser más transitadas, estas calles también se vuelven más seguras, sumado al trabajo de las patrullas de la Policía Municipal, que pueden circular con mayor frecuencia, y al recambio a luminarias LED realizado en este barrio”, detalló la jefa comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com