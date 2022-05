Valenzuela presentó el proyecto de Ficha Limpia en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, busca avanzar hacia un Estado cada vez más transparente con la presentación de una nueva ordenanza municipal para tratar en el Concejo Deliberante local. Se trata de implementar Ficha Limpia, un proyecto que no le permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecutivo municipal a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública.

La iniciativa propone que quienes asuman cargos públicos no tengan condenas por delitos. Es impulsada por los diputados nacionales Cristian Ritondo y Silvia Lospennato junto a la Coalición Cívica.