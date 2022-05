Raúl Rizzo y Pablo Shinji brillaron con “La tentación” en el Teatro Martinelli de San Fernando

Y María del Carmen finalizó diciendo: “Está muy bueno, porque no tenemos necesidad de viajar tan lejos, por eso esto que hace el Municipio está genial, aparte de que la entrada es gratuita. Cuando están estas obras hay que aprovecharlas”.

Luana, otra vecina, que fue con su mamá, agregó: “Muy bueno, me gustó, por eso decidí venir junto a mi mamá, porque la vi anunciada en Instagram con muy buena crítica”.

Entre los vecinos que asistieron, Sandra dijo: “Me encantan esta obras con entrada gratuita que reservamos en la semana y vinimos hoy con mi nieta Juana, a la que acompaño a los espectáculos infantiles y hoy me acompaña a mi”.

Por su parte, Pablo Shinji agregó: “Estamos muy contentos, porque es parte de un ciclo que se hace no sólo en San Fernando sino que es parte de una gira provincial y nacional a través del Instituto Nacional del Teatro que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Obviamente muy agradecidos porque viajamos por diferentes puntos y siempre en teatros y púbicos distintos, lo que es una linda experiencia”.