Horacio Alonso sobre la visita de Máximo Kirchner a Tres de Febrero

El próximo viernes Máximo Kirchner visitará la sede del Consejo Justicialista de Tres de Febrero, sito en Santos Lugares. El actual presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, se hará presente en un organismo que, luego de décadas, tiene una particularidad: sus actuales autoridades han sido elegidas recientemente por el voto de sus afiliados, tras una disputa de tres listas.

Horacio Alonso integró una de ellas y fue, quizás, el que más brego porque eso suceda. El creador de la Mesa Peronista, hace tiempo que manifiesta sus reparos en las derrotas consecutivas que el peronismo ha tenido en ese distrito. Insiste en que debe haber una apertura del ámbito partidario en donde todas las voces sean escuchadas.

En la elección partidaria, participó con su agrupación y logro un digno y trascendente segundo lugar que le permite representar a la minoría y ser parte de las autoridades del nuevo Consejo.

“Nos sentimos reconfortados y orgullosos por el pronunciamiento de los afiliados” dice con satisfacción. Sabe que es un primer paso de algo que gestó con mucho esfuerzo. Cuando se propuso la creación de la MP3F pocos en el peronismo daban crédito a esa iniciativa. Hoy es un dato innegable de la realidad, que ya es parte de la política distrital.

Viene tal vez la parte más difícil. Mantener la unidad y recuperar el municipio que hoy está en manos de la oposición. Alonso sigue convencido en que hay que hablarle a la militancia. Ya no solo a su sector sino a toda la militancia peronista de Tres de Febrero. Persigue no perder la identidad de su espacio, pero debe ser fuerte el mensaje de unidad y de reencuentro de todo ese arco político. A futuro quiere que el bloque de concejales peronista sea un ente que represente políticamente a todo el Justicialismo, y no que sea un mero sello institucional. Para que esto suceda las decisiones deben ser tomadas por un cuerpo colegiado del flamante Consejo Partidario.

Sabe que no son tiempos fáciles para el gobierno nacional y provincial. Ese debate que hoy se da en el oficialismo no debe ser un obstáculo para fortalecer al peronismo en el distrito. Focaliza en que el adversario político está en la oposición: “No hay que perder tiempo en discutir y ventilar nuestras diferencias; hoy tenemos que priorizar el bienestar de la gente que no la está pasando bien” marca y suma “Nuestro apoyo debe ser al gobierno nacional y nuestro trabajo debe estar en buscar la unidad siempre”. Lo manifiesta a pocos días de la presencia de Máximo Kirchner en Tres de Febrero, quien cerrara su visita con acto a las 18 hs en el estadio de Almagro. “No debemos dar de comer a sectores que quieren vernos divididos. Debemos apoyar a nuestro presidente del Justicialismo provincial y también a nuestro presidente a nivel nacional” manifiesta Alonso y es consciente que la campaña previa a las internas partidarias fue para revitalizar a la militancia; apuesta, ahora, a que sirva como ejemplo dentro del peronismo para garantizar y consolidar un proyecto nacional y popular.