Eslaiman fue designado presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Provincia

“Tal como lo dijo el titular de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, el objetivo es darle intensidad al trabajo parlamentario de comisiones ya que, al no ser un año electoral, es prioridad avanzar en leyes que solicite el gobernador Axel Kicillof para este 2022”, sostuvo Rubén Eslaiman.

