Cafiero y Merediz analizaron nuevas líneas de financiamiento para incrementar las exportaciones de las pymes

En el caso de Alemania, las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas a ese país alcanzaron en 2021 los 285,6 millones de dólares, con los productos agroindustriales en primer lugar. Las máquinas y los artefactos mecánicos también tuvieron enorme demanda. Cafiero y Merediz destacaron que en estos momentos 71 bodegas argentinas participan de la feria ProWein Dusseldorf, el mayor encuentro mundial de vinos y bebidas espirituosas, que se desarrolla en esa ciudad alemana hasta el 17 de este mes. Wines of Argentina, con el apoyo de la Cancillería, organiza la participación de nuestro país en esta feria donde se destaca la alta representatividad de pymes del sector. Argentina cuenta con un pabellón de 500 metros cuadrados, donde se presentan 990 etiquetas y 3000 botellas, para reflejar la diversidad de la oferta exportable del país y promover los destinos productores de vinos y el enoturismo.

