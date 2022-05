CABA: ¿Paraíso cultural o marketing?

La gran capital argentina siempre ha sido foco de atención por parte de sus ciudadanos y turistas por ser una ciudad cosmopolita con una gran movida cultural y deportiva (si es que se pueden ver como dos cosas distintas).

Los gobiernos que han pasado por esta ciudad autónoma siempre han intentado lucirse como aquellos quienes más atención dan a esta parte esencial de la sociedad. Sabiendo que es parte vital de la Argentina.

Sin embargo, a la mente de muchos extranjeros siempre ha resaltado una pregunta, ¿es realmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un paraíso cultural o solo es cuestión de marketing? De eso justo vamos a tratar en este artículo.

Buenos Aires: Vivamos cultura

“Vivamos cultura” es el nuevo eslogan de Buenos Aires Ciudad, el plan cultural del Gobierno de Argentina para ofrecer a los ciudadanos actividades de distinta índole sin parar. Bien sea porque busquen mantener a la capital como epicentro Latinoamericano de cultura o porque usen la cultura como un antifaz ante otras cosas.

Lo cierto es que dentro de “Vivamos cultura” existe un extenso cronograma de actividades culturales que en su mayoría pueden ser disfrutadas gratuitamente por cualquiera que se aproxime.

El programa, organizado para gustar a cualquier tipo de personas con sus peculiaridades, contempla lo siguiente:

Talleres: Tanto en línea como en los distintos barrios que conforman la ciudad se estarán dictando talleres sin costo alguno. Entre estos destacan técnica vocal, danza/baile, pintura, cine, crochet, piano, fotografía, entre otros. Basta con ver el cronograma de actividades para hallar uno acorde a vos.

Cultura abierta: Espacios abiertos en barrios de CABA, donde los artistas pueden encontrarse para seguir haciendo cultura.

Impulso cultural: Si eres artista y estás buscando financiamiento por parte del Ministerio de Cultura, en “Vivamos cultura” puedes llevar tu idea a programas de financiamiento como: Fondo Metropolitano, BAMúsica, Mecenazgo, Prodanza, Proteatro y Bamilonga.

Red de bibliotecas y barrios creativos: Se parte de la expresión artística de los diferentes barrios de CABA y disfruta de la red de bibliotecas que estarán a tu disposición en todo momento.

Eventos: Ferias de largometrajes, cortos, libros, música, baile y muchos otros eventos desarrollándose en Buenos Aires.

Es posible que no todo lo que esté en el cronograma de actividades termine por realizarse de la manera que esperas, pero aún así es una movida importante, en especial para jóvenes que buscan desarrollar habilidades y tener nuevas experiencias.

Deporte, vida y pasión

No se puede visitar Buenos Aires, mucho menos vivir, sin sentir la eterna pasión que se tiene por los deportes, principalmente el fútbol. Más allá de sus grandes figuras y copas mundiales conseguidas, CABA respira deporte.

Verás niños y jóvenes de todas las edades y géneros compartiendo una tarde con la pelota.

Fanáticos con sus camisetas alentando a su equipo preferido y partidos candentes en los estadios de los distintos barrios.

Incluso las casas de apuestas se llenan de personas queriendo poner su dinero en pronósticos deportivos, de los cuales no dudan ni un segundo. La vida sería fatal en la capital argentina sin el grito de gol, sin la angustia de una falta cerca del área chica y el éxtasis de la victoria.

El deporte es cultura.

Actividades que puedes hacer en CABA

No podíamos terminar este artículo sin darte recomendaciones de actividades que puedes realizar en Buenos Aires, no importa si vienes de visita tan solo unos días o has pasado toda tu vida encerrado/a.

Visitar al Teatro Colón: No puedes simplemente ignorar a uno de los mejores teatros del mundo, el Teatro Colón tiene más de 110 años y su imponente diseño sigue dejando a quienes lo visitan sin aliento.

Tour gastronómico en Palermo: Palermo es uno de los barrios más activos de CABA y en parte se debe a la gran cantidad de bares, restaurantes y tiendas de moda. No dejes pasar la oportunidad de participar en un tour gastronómico, tú y tu estómago no se arrepentirán.

Comer asado y tomar vino en Puerto Madero: Un vinito argentino acompañado del mejor asado del mundo frente al paseo marítimo y el Puente de la Mujer es un planazo.

Admirar el Jardín japonés: Un jardín precioso en Palermo con varias plantas de origen japonés es un sitio que vale la pena admirar. Su limpieza, belleza y majestuosidad lo hacen una de las visitas obligatorias al pisar CABA.

Ir a un partido en la Bombonera: Seas fanático del fútbol o no, la experiencia de ir a un partido en la Bombonera no tiene rival. Saldrás amando al fútbol, a Buenos Aires y a la Argentina.