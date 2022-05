El Municipio de Tigre realizó el lanzamiento de la edición 2022 de la Liga de Fútbol Inclusiva

Matías, vecino de Tigre y participante del torneo, comentó: “Siempre me gustó el fútbol desde chiquito y me encanta participar de este tipo de torneos. Es una oportunidad para juntarse con amigos, divertirse y pasarla bien”. En tanto, Ezequiel, vecino de Malvinas Argentinas, dijo: “Estoy muy contento de poder participar de este torneo que le da lugar a chicos y chicas con y sin discapacidad. Nos divertimos, pasamos un buen momento juntos y jugamos a la pelota, que nos encanta”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com