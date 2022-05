Panamericana: Automovilistas huyeron de un auto en llamas en Pilar

Un fallo mecánico provocó que el auto se incendie, lo que no pudieron evitar inicialmente con los matafuegos reglamentarios, labor que concluyeron los Bomberos Voluntarios pilarenses.

Ocurrió esta mañana en la autopista, a la altura de Manuel Alberti. No alcanzaron los matafuegos para evitar que el fuego se propague, y los Bomberos debieron acudir al llamado de emergencia.