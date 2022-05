“Tuvimos una sala con mucha gente, con muchos varones, con historias personales que me marcaron y donde valorizamos el modo de construir política feminista como un modo que es de avanzada en el mundo. Hablamos desde qué hacer en casos de violencia de género hasta cómo cambiar las políticas; qué significó el aborto legal y algo que surgió hablando fue la idea de que al feminismo hoy le pegan y lo corre la ultraderecha porque justamente es el único movimiento que ha sido goleador, y como a Messi le pegan porque puede meter un gol en cualquier momento, al feminismo también y eso me parece muy importante enternderlo como un movimiento político que hoy genera revoluciones posibles”, concluyó Peker.

La presidente de AySA y referente del Frente Renovador acompañó la apertura de un ciclo de charlas organizado por la organización no gubernamental Compromiso Urbano con Tigre con la participación especial de la periodista y feminista Luciana Peker. “Le agradezco a Luciana por sumarse y ser vehículo de muchos conceptos y de acciones que tienen que ver con cuidar los derechos de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes en un lugar como Tigre”, destacó Galmarini.