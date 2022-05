Patricia Bullrich recorrió San Martín junto a Santiago López Medrano

Para culminar, respecto de la unidad local de Juntos por el Cambio, el ex candidato a jefe comunal manifestó: “Yo presido el PRO en el distrito, pero nuestro espacio incluye a otras fuerzas políticas que hoy están presentes. Es una señal de unidad, porque tenemos en claro que la prioridad es ganar en 2023, no por una cuestión personal o de egos, sino porque entendemos que el futuro de la Argentina y San Martín depende que haya un cambio y un freno definitivo al kirchnerismo”.

Haciendo hincapié en la inseguridad, sostuvo que “la situación en el conurbano es tremenda, y San Martín no escapa a esa realidad”. “Hay una ausencia de un Estado municipal que se dice presente, pero cuando uno empieza a recorrer ve que hay mucho abandono en los barrios”, sentenció.

Para cerrar, consultado por el armado de Juntos por el Cambio y la diversidad de potenciales candidatos que tiene el espacio, la presidenta del PRO aseguró que “la mejor forma de dirimir las diferencias, y la más democrática, son las PASO”. “Queremos una paso a todo nivel, a nivel distrital, provincial y nacional”, remarcó. Y ante la consulta sobre la incoporación de los movimientos libertarios a Junto por el Cambio, mencionó que “ese es un debate de todo el espacio”. “Pero hoy no queremos hablar de internas, queremos concentrarnos en los problemas de la sociedad”, cerró.

En lo económico, apuntó contra la inflación, y señaló que el planteo de comerciantes e industriales es que “tienen que cambiar los precios constantemente por los aumentos en materias primas a consecuencia” de la crisis inflacionaria. “También siguen teniendo problemas con las trabas para importar. Trabajan por debajo de sus posibilidades por eso. El industrial con el que estuvimos nos contaba que se está perdiendo un 30 o 35 por ciento por falta de productos. Son determinados insumos que no se producen en Argentina y el los necesita”, agregó.

“La idea es estar en contacto con los vecinos, con los trabajadores, con los comerciantes y con los empresarios. Tenemos ganas de ganar San Martín en la próxima elección”, señaló Bullrich en contacto con la prensa. Indico además que “hoy el principal problema del vecino de San Martín es la inseguridad”. “El vecino siente que está solo y que no hay respuesta para sus problemas. La gente no le conoce la cara al intendente”, lanzó.

En su actividad en el distrito la acompañó el principal referente de Juntos por el Cambio en San Martín, Santiago López Medrano. También estuvieron presentes los concejales Ramiro Alonso López, Ignacio Do Rego, Javier Fernández, Andrés Petrillo y Natalia Quiñoa, que si bien integran bancadas diferentes en el Legislativo, se mostraron juntos, en lo que puede interpretarse como una señal de unidad de cara al futuro.

La referente de Juntos por el Cambio, en el marco de su actividad política en la Provincia, visitó San Martín ayer lunes, y pasó por una empresa, caminó la peatonal y luego encabezó una charla con vecinos y militantes. La acompañó el principal referente del espacio en el distrito, el ex candidato a intendente Santiago López Medrano.