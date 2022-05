Andreotti recorrió la restauración del Palacio Otamendi y la obra de un nuevo teatro

“Todo lo que será y significará el Paseo Cultural Otamendi, esta media manzana de parque donde confluyen palacio y teatro, le va a dar más vida cultural a nuestra ciudad”, aseguró y continuó: “Nos pone realmente muy contentos que la obra venga avanzando muy rápido, cuando esté terminada cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales. Es muy importante restaurar este hito histórico tan significativo para nuestra ciudad, poniéndolo en valor”. “Además, creemos que en el futuro la cultura y todo lo que significa será una de las salidas laborales más importantes para las ciudades de nuestro país, nuestra provincia y San Fernando en particular, donde tenemos miles de artistas”, concluyó.

