El gobierno municipal asesora a la comunidad sobre el censo digital con postas en todo Tigre

Cabe destacar que quienes aún no lo realizaron pueden completar el formulario virtual en cualquier dispositivo con conexión a internet ingresando a la siguiente página web .

El censo es fundamental para conocer las variables del país. Las preguntas son estandarizadas y comunes a todos los estamentos sociales, sin distinciones de ninguna especie. A su vez, no están relacionadas con bienes o propiedades de cada ciudadano.