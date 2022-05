El Municipio de Tigre renovó con nuevos juegos el Jardín 919 de Ricardo Rojas

Por su parte, la directora del jardín, María de los Ángeles Galmarini, expresó: “Quiero destacar la espectacular la colaboración del Municipio de Tigre que estuvo presente no solamente en los nuevos juegos, sino que nos acondicionó los otros que teníamos y nos hicieron una huerta fantástica. Esto era una promesa que el intendente Julio Zamora hizo realidad”.

Durante el acto de apertura, el payaso Nanu entretuvo a los más chicos con un show circense, de variados trucos de magia y performances a puro color. Además, no faltó el tradicional corte de cinta que realizó el intendente junto a los presentes para dar por inaugurado el nuevo mobiliario, así como la plantación de un árbol lapacho, como símbolo de crecimiento y fortaleza de la comunidad; y el descubrimiento de una placa alusiva al encuentro.