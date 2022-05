Trágico incendio en una casa de Ituzaingó deja a dos criaturas muertas

Los hermanitos Naomí y Darian quedaron atrapados y no pudieron ser rescatados por su madre Luciana, de 26 años, quien al momento del episodio se encontraba en una reunión en un domicilio cercano. Según fuentes oficiales, se trataba de una vivienda precaria y de bajos recursos.

Otra tragedia que termina con la vida de dos niños. Esta vez ocurrió en el barrio San Alberto de Ituzaingó ,cuando la casa familiar se incendió mientras todos dormían. Los chiquitos estaban solos y no pudieron ser rescatados.