Amor a primera vista: una joven pidió comida, le gustó el repartidor y al preguntar quién era, recibió una inesperada sorpresa

“Hola. Me pasaron tu número, soy el chico que te llevó la comida ayer”, recibió la joven en su celular un mensaje con esa leyenda. Esta historia, que se viralizó en las redes sociales, ya cuenta con más de 147 mil “me gusta” y fue retuiteado por casi 4 mil usuarios. Tal como sucede en este tipo de historias, hubo cientos de comentarios a favor y en contra de las actitudes de los involucrados. ¿Habrá prosperado la historia de amor?

“Es mi hijo el repartidor”, le dijo la encargada del emprendimiento, por lo que a la joven no le quedó más que afirmar: “Ah, bueno. Es muy lindo su hijo”. Desesperanzada por la respuesta de la emprendedora, la joven continuó con su rutina; sin embargo, al día siguiente tuvo una inesperada sorpresa.