Ariel Sujarchuk festejó su cumpleaños junto a los vecinos de Maquinista Savio

Finalizando, Sujarchuk comentó: “Venimos de una época muy difícil con la pandemia, de hecho yo me curé acá, en Savio”, recordando su internación en el Hospital Municipal Néstor Kirchner el año pasado, agregando que “hay que celebrar la vida, y cuando vos podés dar cuenta que llevaste a cabo las obras con las que te comprometiste, te das estos gustos, de que la gente te quiera y que todos celebremos juntos”, cerró el jefe comunal.

“No va a haber un día en que no estemos trabajando para que la gente esté mejor”, se dirigió Sujarchuk a la concurrencia, reunida entre las calles El Picaflor y Los Jazmines, en el centro de la localidad, agregando que “faltan muchas obras, como el Microestadio de Maquinista Savio que comenzaremos a edificar la semana que viene”. Se refirió también a la reciente inauguración de la Huerta Agroecológica: “Donde había una montaña de basura ahora se producen frutas orgánicas que nos permiten darle alimento a los comedores: eso es peronismo, para nosotros militar es hacer”, enfatizó el jefe comunal.