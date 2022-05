Dos nenes quisieron salvar a su perrito en las vías y murieron arrollados por el tren

Un fatídico hecho ocurrió anoche en inmediaciones de la estación Sol y Verde cuando dos niños de 7 y 11 años fallecieron al intentar salvar a su perro del paso del Tren San Martín.



Bomberos de José C. Paz y Derqui acudieron anoche a uno de las intervenciones más difíciles en las que les toca trabajar, un arroyamiento fatal en el que murieron dos chicos al paso de una formación ferroviaria.

Sucedió anoche entre las estaciones Presidente Derqui -Pilar- y Sol y Verde -José C. Paz-, metros del arroyo Pinazo, cuando los dos chicos fueron en rescate de su mascota que se escapó con dirección a las vías.

En ese tramo de la línea San Martín como en casi toda la traza a partir de San Miguel, no hay alambrado perimetral, por lo que los accidentes son frecuentes.

Según se supo, los chicos corrieron a las vías frente al paso de una formación para rescatar a su perro. Dada la velocidad del tren con destino a Pilar, el motorman no pudo evitar el arrollamiento y los nenes murieron en el acto. Bomberos indicaron que no visualizaron a la mascota, por lo que se entiende, el animal no habría muerto.