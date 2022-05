Meca: “La rendición refleja una gestión desigual y desinteresada de los problemas reales de los sanisidrenses”

Finalmente, Durand concluyó que “en el informe también encontramos que la Secretaría de Modernización ejecutó 24 millones de pesos, teniendo asignados 52 millones, y sin embargo no hay avances en materia tecnológica, las páginas oficiales están desactualizadas y obsoletas, no hay acceso a la información para vecinos y vecinas, ni muchos menos algún signo de incorporar prácticas de Gobierno Abierto”.

En otro orden, Federico Meca recalcó que “la mayoría de los sanisidrenses paga sus impuestos y eso es para destacar, sin embargo, es lamentable que esa recaudación no sea devuelta en servicios urbanos de calidad, en obras requeridas por los ciudadanos como un hospital odontológico, uno oftalmológico y también un hospital veterinario”.

La edil recalcó además que “el porcentaje destinado a estas problemáticas en el distrito es apenas de 0,16% del total del gasto”. “De 237 millones presupuestados se ejecutaron solo 31 millones, es decir un 86% de subejecución, con lo cual es claro que al Estado municipal no le interesa brindar respuestas concretas para solucionar las desigualdades y las violencias contra las mujeres”, remarcó.

Asimismo, expresó: “En relación a las prioridades que mostró este ejercicio vemos que Ejecutivo no gastó las partidas asignadas en años anteriores ni tampoco la de este año en materia de género, razón por la que no hemos podido avanzar en cuestiones tan esenciales como la creación de refugios y jardines maternales”.

Por su parte, la presidenta del bloque Frente Renovador, Soledad “Pupi” Durand, destacó: “Celebramos que, a diferencia de años anteriores, al menos esta vez hayamos tenido un tratamiento de la rendición de cuentas en tiempo y forma y no como el año pasado que debí denunciar al ejecutivo ante el Tribunal provincial”.

“Además, puede verse claramente en el informe que un alto porcentaje de los fondos asignados no fueron ejecutados, es decir, se reasignaron los montos de Seguridad a otros gastos como publicidad y propaganda, esto denota un claro desinterés en atender el tema”, indicó Meca.

Así lo informó el concejal Federico Meca, quien estudió los informes junto a su par Soledad “Pupi” Durand; el referente del espacio Sebastián Galmarini; y los ex ediles Juan Medina y Gonzalo Beccar Varela.

El equipo del Frente Renovador de San Isidro analizó este viernes la rendición de cuentas del ejercicio económico 2021. Luego de estudiar los ingresos y egresos informados por la Secretaría de Presupuesto y Hacienda, concluyeron que el espacio “no acompañará el informe del Ejecutivo local porque su contenido no se ve en la realidad, sino que refleja una gestión desigual y desinteresada de los problemas reales de los sanisidrenses”.