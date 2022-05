Vicente López: Se inauguró la muestra fotográfica “En Corea del Norte”

Las fotografías de la exhibición fueron tomadas por Florencia Grieco, periodista y editora. Fue editora de no ficción para Penguin Random House Grupo Editorial en Argentina, y tuvo a su cargo la edición general del sitio de noticias Infobae América. Viajó dos veces a Corea del Norte, en 2015 y 2017, y en 2018 publicó el libro “En Corea del Norte: Viaje a la última dinastía comunista”.

La exhibición busca ofrece una mirada a Corea del Norte, un país del que poco se sabe y las fuentes disponibles no siempre son independientes ni confiables. La muestra permite a los visitantes observar a esta nación de cerca para conocer un poco más sobre su cultura y su forma de vida.