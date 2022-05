Massa: “Con conectividad, estamos generando igualdad de oportunidades”

Durante el encuentro, Massa se refirió a la importancia de la conectividad digital para el desarrollo educativo y consideró: “Con conectividad, estamos generando igualdad de oportunidades. El nuevo mundo necesita que donde no llega el mercado, llegue el Estado para generar igualdad de oportunidades. Cuando vemos esa gran cantidad de barrios de San Fernando que se van a conectar a internet de alta velocidad, lo que estamos haciendo es generar igualdad de oportunidades para que el chico que nace en ese barrio pueda estudiar, conectarse y vincularse de la misma manera que aquel que nace en Punta Chica o en Victoria. Tenemos que igualar para arriba, generando condiciones de igualdad”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó, junto al presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini; y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, del lanzamiento de la segunda etapa del programa “Delta Conectado”, que busca dar acceso a redes de banda ancha para alumnos, alumnas y docentes en localidades alejadas de San Fernando y Tigre. Además, realizaron la entrega de Aportes No Reembolsables (ANR) y dispositivos de conectividad para garantizar el acceso a redes en todo el municipio bonaerense.