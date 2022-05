Frente de Todos: Valenzuela le miente a los vecinos y vecinas con manipulaciones mediáticas

“Entre otras cosas, lo que se hace con los vecinos y vecinas es asistirlos y guiarlos en trámites de cualquier índole. Muchas veces son cosas que no pueden resolver por sus propios medios, como impresiones de documentación, acceso trámites digitales vía PC y demás.”

Aclararon que “en ningún momento La Casa de Todos realiza o realizó tramites que se hacen en las unidades de atención de Anses específicamente, y no se utilizan recursos del Estado en ninguna de las actividades que realizamos.”