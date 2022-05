“Con esta ley la Ciudad de Buenos Aires sigue apostando a una educación de calidad”, dijo el ministro Macri

Por otra parte, sobre la inflación, el ministro expresó: “El problema de la guerra contra la inflación es que la pierden los argentinos, el laburante, el jubilado y el profesional. Me gustaría que el presidente gobierne. Parece que estamos en un avión donde el piloto y la copiloto discuten quien tiene la culpa y vamos en picada, en lugar de ocuparse de nivelar el avión. Están en la lucha de quien es la culpa última antes de que el avión se estrelle”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com