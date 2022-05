Hicieron piquetes por la desaparición de un remisero: Estaba preso por estafador

La familia de Marcelo Gabriel Ibarra protestó ayer frente al barrio Altos de Podestá cortando accesos con barricadas, y también en la comisaría quinta de Eufrasio Álvarez. Lo daban por secuestrado, pero resultó ser un presunto estafador atrapado por la ley.

Según da cuenta el diario Mi Periódico, el hombre de 22 años, vecino de Pablo Podestá, estaba detenido en la comisaría de Carapachay, en Vicente López, imputado del delito de estafa.

Para la familia, el hombre había desaparecido el lunes. “Salió con viaje a la cancha de River y nunca volvió”, indicaban. Horas más tarde, después de movilizar distintas fuerzas vivas de Tres de Febrero por el caos generado a razón de sus piquetes, se enteraron que el remisero fue aprehendido por personal policial en cercanías del cruce de las calles Julio Moreno y Benito Pérez Galdós, en Pablo Podestá, en medio de la entrega de una computadora a través de Marketplace.

Integraría una organización dedicada a estafas digitales a través de Facebook. Aparentemente, se hacía con los productos y engañaba a los vendedores con comprobantes de transferencia apócrifos.

Previo a conocerse la situación judicial, la Policía de la Provincia detuvo a dos individuos por averiguación de paradero, en una situación de desinteligencia, ya que la misma institución no tenía conocimiento de que el ciudadano no estaba desaparecido si no detenido por la propia fuerza pública.