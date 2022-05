Morón: Continúan las obras de viviendas en Castelar Sur

Ghi agregó que “para este Municipio y para el gobierno de la provincia de Buenos Aires el acceso al hábitat es un derecho y no puede estar regido por las leyes del mercado”. “La vivienda no es una mercancía, es un bien social y el estado debe generar las condiciones de accesibilidad”, enfatizó.

Luego de la recorrida, el jefe comunal aseguró que “las obras ya tienen algunos meses de avance y nos entusiasma pensar que el año que viene, estas paredes ya las van a estar habitando niños, mujeres, familias que van a encontrar respuesta a una demanda tan sensible como es el hogar y la vivienda”.