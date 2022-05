Mamani: “Gabriel Katopodis y Fernando Moreira son la clara representación de un gobierno popular”

En referencia a la tarea militante, el dirigente de la agrupación El Plumerillo hizo referencia “al quiebre, en 2015, del proceso de transformación social que tuvo lugar con Néstor y Cristina, y al retomar el gobierno en 2019 las cosas no estaban igual, lo que no permitió la misma avanzada y eso repercutió en la militancia”. “Estuvimos presentes en la pandemia, trabajamos en resolver cuestiones ministeriales de Nación y Provincia, reacomodándonos a la situación actual para poder dar lo que la gente espera de nosotros”, afirmó.

“Asumo con mucha expectativa, ya que estuvimos preparándonos desde hace mucho tiempo, y a partir de la licencia de la concejal Graciela Fernández, me estoy incorporando a la lógica de funcionamiento”, sostuvo el edil, quien ya participó de la primera sesión ordinaria en el HCD.