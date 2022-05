Achával y Kicillof recorrieron una planta industrial en Pilar

Tras la recorrida, Achával expresó: “La inauguración de esta fábrica no es producto de la casualidad, sino de las decisiones que generan confianza y expectativas en una Argentina que transita por las sendas de la producción y la industria. Nos llena de orgullo que Pilar haya sido el municipio que más empleo industrial creó en el último mes, algo que se da en el marco de un Estado que tiene visión de futuro y acompaña la generación de trabajo genuino”. Y añadió: “El gobernador siempre dice que la Provincia es el motor productivo de la Argentina. Y también, Pilar es el motor industrial de la Provincia, eso se refleja en la inauguración de hoy”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com