Diego Valenzuela estuvo junto a Cristian Ritondo en Tres de Febrero

El ex candidato a intendente de.

También hablaron sobre el proyecto que impulsa Ritondo junto a la diputada Silvia Lospennato para que, a la hora de ejercer un cargo público, los candidatos o funcionarios no hayan sido condenados por corrupción o cualquier otro delito. “Asumimos el compromiso de ser el primer municipio en impulsar el proyecto Ficha Limpia, porque es fundamental dar una vuelta de tuerca para que nuestra democracia sea más transparente”, detalló Valenzuela. “Vamos a ir más allá y lo estableceremos en el departamento ejecutivo de Tres de Febrero”, enfatizó.

De cara al armado de una propuesta para el 2023, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, recorrió el municipio con el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Durante la visita compartieron charlas con los vecinos sobre la crisis que está atravesando la Provincia debido a la inseguridad y la alta inflación. “El próximo gobierno debe enfocarse en mejorar la calidad de vida de las familias bonaerenses”, expresó el jefe comunal.