“Vinimos para zanjar las desigualdades del distrito, y veíamos la deserción escolar como algo preocupante. Esta es la primera escuela de once que inaguraremos en los próximos meses en todas las localidades. Además, esta obra impacta en más de 9.700 alumnos que van a tener más educación, cumpliendo con su derecho. Venimos a abrir los brazos de las escuelas públicas para que todos los chicos tengan igualdad de oportunidades”, cerró Achával.

A su vez, luego de recorrer las aulas del nuevo establecimiento, Kicillof manifestó: “Agradezco a Pilar y a Federico. Cuando asumimos dijimos que la educación es una prioridad y lo cumplimos. Ustedes lo saben porque eran los que no tenían la secundaria en el barrio. El gobierno anterior prometió 3 mil jardines de infantes. No los hicieron y endeudaron al país. La educación es un derecho. Eso quiere decir que tienen que tener acceso y el Estado se tiene que ocupar de eso”.

Achával y Kicillof inauguraron la primera de once nuevas escuelas que tendrá el distrito