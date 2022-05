Juan Andreotti presentó las nuevas especies de árboles que se plantarán en San Fernando

Andreotti dijo al respecto: “En estos años, duplicamos la cantidad de árboles que teníamos. La verdad que son muy importantes no sólo por el embellecimiento, sino por los beneficios que dan sus propiedades, que hacen que todos los sanfernandinos tengamos una mejor calidad de vida”. Y detalló: “En nuestro caso plantaremos diferentes especies, como el Acer Plateado, Fresno dorado y americano, Lapachillo y otras especies más grandes para espacios públicos y parques como el Plátano, Jacarandá, Palo Borracho, Ibirá-Pitás y Buxus, entre otras”.

En el marco del Plan Municipal de Forestación, se plantarán más de 4 mil nuevos ejemplares en toda la ciudad, Fresnos dorado y americano, Lapachillo, Jacarandá, Palo borracho y más variedades. “En estos años duplicamos la cantidad de árboles que teníamos; son muy importantes no sólo por el embellecimiento, sino por sus propiedades y los beneficios que brindan, que hacen que los sanfernandinos tengamos una mejor calidad de vida”, expresó el jefe comunal.