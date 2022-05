El ex candidato a intendente de.

También, Diego Valenzuela destacó la importancia que tiene para él trabajar todos los días por un Estado mejor, que gestione correctamente los recursos y busque potenciar la calidad de vida de los vecinos del distrito. “Para nosotros el Estado no puede representar los intereses de la política. Solo haciendo las cosas bien se mejora la vida de los vecinos. Nada nos va a detener para construir el Tres de Febrero que soñamos desde 2015”, reflexionó.

Valenzuela: “Para nosotros el Estado no puede representar los intereses de la política”