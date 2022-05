Karina Menéndez participó de la presentación de las obras del Fondo de Infraestructura Municipal

Por su parte, el gobernador detalló: “El propósito del Fondo de Infraestructura Municipal es brindar apoyo directo desde la Provincia a cada uno de los 135 municipios, con el objeto de que lleven adelante obras de infraestructura que no podrían realizar con recursos propios”. Además, dio porcentajes del aumento del Fondo de Infraestructura Municipal respecto a los últimos dos años. “El presupuesto destinado para 2022 supera en un 40% al del año pasado y multiplica por 8 al de 2020”, remarcó.

