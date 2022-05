Galmarini y Gray continúan trabajando para llegar con agua potable y cloacas a más vecinos de Esteban Echeverría

Por último, Malena Galmarini destacó: “Empezamos a trabajar también con Esteban Echeverría en un programa que estamos llevando adelante con el Banco Mundial, que tiene que ver con la vinculación a la red formal de AySA de los hogares vulnerables. Esto es no solo hacer las obras estructurales, sino también lograr que el agua y las cloacas ingresen a los hogares de nuestros vecinos y vecinas. Eso es un impacto real. Darles el derecho. Además, completar de a poco con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Pero sobre todo, mayor bienestar y calidad de vida”.

