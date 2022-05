Fernando Moreira y Guillermo Merediz inauguraron el Centro de Entrenamiento Textil de San Martín

El ex candidato a intendente de.

Los cursos serán dictados por la fundación “Paz por la no violencia familiar”, que además entregará las máquinas en comodato, mientras que el Municipio puso en valor un espacio propio donde funcionará Centro de Entrenamiento Textil, y además promoverá la inserción laboral en empresas locales de quienes se capaciten.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, inauguró el Centro de Entrenamiento Textil junto al secretario de la Pyme y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman; el presidente de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, Claudio Drescher; el presidente de la Federación Argentina de la Indumentaria y Afines, Carlos Martínez; y la presidenta de la fundación “Paz por la no violencia familiar”, Liliana Crigna.