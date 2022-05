El mundo en alerta por la hepatitis infantil aguda: qué es y cuáles son sus síntomas

En general, agregó Soares Sereno, la infección tiene una duración limitada y no evoluciona a cuadros preocupantes, aunque se han registrado casos raros de infecciones graves por adenovirus que han causado hepatitis en pacientes inmunocomprometidos o personas sometidas a trasplantes. “Sin embargo, estos niños no responden a esta descripción, pues previamente estaban saludables”, aclaró.

Desde la cartera que conduce Carla Vizzotti recomendaron a la población controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad, realizar higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y no tocarse ojos, nariz y boca.

Según la OMS, las cinco cepas principales del virus son las de los tipos A, B, C, D, y E. Si bien todas ellas causan enfermedad hepática, se diferencias en aspectos importantes, sobre todo en los modos de transmisión y la gravedad de la enfermedad.