Kicillof y Nardini presentaron, junto a intendentes, 119 proyectos del Fondo de Infraestructura Municipal

“El propósito del Fondo de Infraestructura Municipal es brindar apoyo directo desde la Provincia a cada uno de los 135 municipios, con el objeto de que lleven adelante obras de infraestructura que no podrían realizar con recursos propios”, aseguró Kicillof, y agregó: “Este programa reconoce la importancia de los y las intendentas, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus distritos, y promueve la descentralización de los recursos mediante una distribución equitativa”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com