Noya: “Lo que no podemos hacer de ninguna manera es debilitar el Frente de Todos”

“También tenemos que generar la institucionalidad del Frente de Todos, y de ahí surgirán los nombres. Y en lo personal, siendo el último suplente o el primero en la lista, mi objetivo es que la derecha no vuelva a gobernar el país, porque le hace muy mal a la gente”, cerró.

Y finalmente, ante la pregunta sobre una posible candidatura en el 2023, el edil respondió: “Quiero que ganemos Nación, Provincia y en Vicente López”. “Donde me toque estar estaré, pero el objetivo es cómo construir soluciones para resolver la inflación; generar derechos para el 50 por ciento de los trabajadores informales; y como se distribuye el crecimiento económico de la Argentina”, repitió.

“Transitamos el camino de construir la institucionalidad del Frente de Todos de Vicente López, para el año que viene, en la instancia electoral, haya o no PASO, estemos todos juntos de cara a la elección general”, añadió, y explicó: “Es necesario que el Frente de Todos genere institucionalidad”.

También, consultado por una posible ruptura, sostuvo que “hay una consciencia respecto que la unidad es una condición necesaria para que la derecha no vuelva a gobernar en Argentina, como ocurrió en el año 2015”. “También sabemos que con la unidad no alcanza para resolver los problemas que tiene el país” indicó, e hizo hincapié en que “el Frente de Todos es una herramienta política muy nueva” que necesita ser institucionalizada.

El dirigente desestimó que haya un debilitamiento del Frente de Todos, pero reconoció que estos niveles de confrontación “no abonan fortaleza al espacio para todo lo que tenemos que encarar, por ejemplo, discutir con los grupos económicos que se llevaron las ganancias de los 10 puntos de crecimiento que tuvo el país en 2021”. “Debilitados como frente no podemos dar ese debate”, exclamó.

“Lo que no podemos hacer de ninguna manera es debilitar el Frente de Todos, que hoy es la única herramienta política que tienen los trabajadores y trabajadores, las pymes y los sectores mas postergados”, aseveró, y reiteró que las discusiones “están bien si son para ponernos de acuerdo sobre qué país queremos y cómo se llega a ese país”.

Ya en lo partidario, inquirido sobre la interna que atraviesa al Frente de Todos, el referente del Movimiento Evita expuso que si los debates giran en torno “a cómo vamos a resolver los problemas que tenemos como gestión y los problemas estructurales de la Argentina, que son la inflación; resolver la situación del 50 por ciento de los trabajadores y trabajadores no tienen derechos laborales; y como se redistribuye el crecimiento económico, están bien dados”.

“Nosotros somos una oposición muy fuerte respecto del Ejecutivo, y se está viendo en las sesiones que no somos socios, como por ejemplo, el bloque libertario, que todas las cuestiones profundas las terminan votando con la bancada de Juntos”, destacó. Y afirmó: “El vecino o la vecina que busque una alternativa opositora en Vicente López tiene que mirar al Frente de Todos”.

Ya en lo legislativo, el presidente del bloque del Frente de Todos planteó que “estamos en un Concejo Deliberante con autoridades nuevas, y entendemos que se dio un traspaso después de 10 años de una misma conducción, a lo que se suma también un recambio grande en los integrantes del bloque del oficialismo”. “Hoy tenemos una relación de oficialismo y oposición (…), y las cuestiones cotidianas funcionan”, añadió, pero luego lamentó que la bancada que conduce no haya sido convocada por la intendenta Soledad Martínez a una reunión de trabajo. Dejo entrever, en ese sentido, que “la definición política es no generar dialogo con la oposición”.

“El Municipio podría resolver situaciones con recursos propios, pero elige no hacerlo. Esa es la decisión política. Eligen que esas cuestiones las resuelvan los gobiernos nacional y provincial”, completó, y consideró que la respuesta de la gestión municipal “a los sectores medios no es la misma que a los sectores bajos”.

“Sigue estando la diferencia entre el este y el oeste; y vemos subejecución de partidas muy importantes vinculadas a lo social”, prosiguió Noya. “Estamos frente a un gobierno que decide no resolver los problemas profundos de los sectores más postergados, cuando con su presupuesto podría decir, orgullosamente, que Vicente López es un distrito en el que, en términos de infraestructura, los vecinos de barrios populares que no viven indignamente”, sentenció.

Noya: “Lo que no podemos hacer de ninguna manera es debilitar el Frente de Todos”