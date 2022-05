Un hombre asesinó a golpes a su propio hijo de dos años en Pontevedra: Los vecinos intentaron lincharlo

Un niño de dos años fue hallado muerto, con varios traumatismos en el cráneo, en un descampado de la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. Por el hecho fue detenido el padre de la criatura, quien habría sigo el autor del aberrante crimen. Los investigadores no descartan que además también haya abusado sexualmente de la víctima.

This site is protected by wp-copyrightpro.com