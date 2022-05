Se celebraron los 50 años de la Escuela Técnica 1 de Ituzaingó

Al finalizar el evento, Descalzo destacó: “Es una alegría inmensa estar celebrando los 50 años de la Escuela Técnica 1, tan querida por toda la comunidad educativa, como por todo el pueblo ituzainguense. 50 años realmente es un número más que importante, porque da cuenta de la huella que esta institución dejó y sigue dejando en nuestro Municipio. No sólo como espacio de aprendizaje, sino a través de los hombres y mujeres que pasaron por sus pasillos. Estar festejando este aniversario es también reafirmar que la educación iguala, brinda oportunidades y abre puertas, y esa es la bandera que elegimos seguir levantando”.

El jefe de Gabinete, Pablo Descalzo, participó de los festejos por la conmemoración del 50 aniversario de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 1 “República del Paraguay” -Mansilla 877- donde directivos/as, docentes, alumnos/as, ex alumnos/as celebraron la historia de la primera escuela ituzainguense en capacitar a las y los jóvenes del distrito en el aprendizaje de un oficio.