Juan Andreotti presentó una nueva edición de las Pasantías Educativas Municipales

Agustín, del Colegio Pradere, agregó: “Como me gusta mucho la fotografía y el video, estaré en las pasantías laborales en Prensa, porque me parece una gran oportunidad participar y desarrollar una experiencia laboral. Muchos de mis compañeros eligieron Turismo, el Teatro Martinelli y Administración”.

Naomi, de la Secundaria 13, dijo: “Me anoté en Prensa y en el Teatro Martinelli para probar, y quizá me termine gustando. Me parece una muy linda oportunidad, tengo compañeros que también lo van a hacer; recomiendo que se anoten, porque está muy bueno”.

“Fue una mañana de muy linda energía con los chicos junto a un grupo de música. La verdad que me pone muy contento que ellos quieran capacitarse y tener esa experiencia de formación que les servirá para su futuro, y estoy muy satisfecho por la vuelta de las pasantías presenciales después de dos años de pandemia; hoy volvemos a encontrarnos”, concluyó el jefe comunal, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti.